Сборная Бельгии обыграла Эстонию, Кипр вырвал победу над Гибралтаром

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира – 2018 в группе H сборная Эстонии принимала на своём поле команду Бельгии. Встреча проходила на стадионе «Ле Кок Арена» в Таллине и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В составе победителей по голу на свой счёт записали Дрис Мертенс и Насер Шадли. На 44-й минуте полузащитник эстонцев Артём Дмитриев получил красную карточку, оставив свою команду вдесятером.
В других матчах группы, которые проходили параллельно, Босния и Герцеговина на своём поле сыграла вничью с Грецией (0:0), а сборная Кипра на последних минутах вырвала победу в матче с командой Гибралтара (2:1).
Турнирное положение групп отборочного турнира чемпионата мира – 2018.