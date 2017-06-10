«ПСЖ» предложил за Облака € 75 млн, но «Атлетико» отклонил предложение

Руководство и тренерский штаб мадридского «Атлетико» не собираются расставаться со своими футболистами после того, как спортивный арбитражный суд оставил в силе санкции ФИФА к клубу. Поэтому испанцы не позволят голкиперу Яну Облаку перейти в «ПСЖ», который заинтересован в его услугах, сообщает Corriere dello Sport.
Согласно информации источника, парижане предложили за словенского игрока € 75 млн, но предложение было отклонено. Но речь идёт не только о санкциях ФИФА — сумма отступных за Облака составляет не менее € 100 млн.
По итогам последнего сезона Облак принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, пропустив 21 гол.