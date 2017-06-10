Мертенс: очень сложно играть на таком поле, как в Таллине

Полузащитник сборной Бельгии Дрис Мертенс, комментируя выездную победу над Эстонией в матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира – 2018 (2:0), пожаловался на состояние поля в Таллине. Кроме того, он отметил организованность соперника.
«Было очень сложно, соперник сыграл организованно. Каждый из нас заметно устал. Очень непросто играть на таком поле. Когда в конечном итоге вы одерживаете победу, все думают, что вы сможете побеждать такие команд по 7-8 раз. Но это не так», — приводит слова Мертенса Goal.
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