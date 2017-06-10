Сантуш: эта сборная Португалии знает, как преодолевать трудности

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу над Латвией (3:0) в матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира – 2018 в группе B.
«Достоинство этой сборной Португалии в том, что она знает, как преодолевать трудности. Мы знали, что соперник будет прессинговать нас и рассчитывать на контратаки, поэтому в первые 20 минут старались сломать их. Открыть счёт в таком матче всегда важно. Во втором тайме мы внесли коррективы. С течением игры мы становились всё лучше», — приводит слова Сантуша Goal.
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