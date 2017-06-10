Антипов: моя статистика в минувшем сезоне ФНЛ — это заслуга всей команды

Голкипер «Спартака» из Нальчика Антон Антипов, признанный лучшим вратарём ФНЛ по итогам прошедшего сезона, прокомментировал решение лиги. Из 38 матчей, проведённых в составе нальчан в завершившемся сезоне, 13 Антипов сыграл на ноль.
«Такое признание, конечно, приятно. Турнир в этом году получился особенно напряжённым. К сожалению, мы не смогли решить задачу в конце чемпионата. От этого немного обидно, хотя на то были объективные причины. Что касается моей статистики, то это заслуга всей команды, всех ребят и тренеров, которые работали с нами, объясняли и ставили игру в обороне», — сказал Антипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Голкипер также поделился ожиданиями по поводу своего приглашения на просмотр в ЦСКА. «В ближайшие дни отправляюсь на сбор с ЦСКА. Готовлюсь хорошо поработать там и проявить себя», — добавил Антон.
Ранее главный тренер «Спартака» (Нальчик) Хасан Биджиев отмечал, что потенциал Антипова позволяет играть ему на уровне РФПЛ.