Колобков: символично, что мы проводим Кубок Добра накануне Кубка конфедераций

Министр спорта РФ Павел Колобков обратился к участникам всероссийского благотворительного турнира по мини-футболу среди любительских команд «Кубок Добра».
«Кубок Добра растёт. В прошлом году участвовали всего четыре команды. У нашей акции большое будущее! Символично, что мы проводим эту акцию накануне проведения Кубка конфедераций.
Хочу пожелать всем детишкам, которые здесь собрались, вырасти в настоящих спортсменов, футболистов. Главное – любить спорт, любить футбол, а мы с министерством спорта всегда вас поддержим. Всем хорошего настроения и праздника!» — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.