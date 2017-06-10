«Фенербахче» может арендовать у «Ромы» Думбия

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает aspor.com.tr.
По информации источника, турецкий клуб рассматривает возможность аренды 29-летнего ивуарийского футболиста. В предыдущие трансферные окна турецкие СМИ неоднократно сообщали об интересе «Фенербахче» к Думбия.
Минувший сезон Сейду провёл на правах аренды в «Базеле». В чемпионате Швейцарии он сыграл 25 матчей и забил 20 голов, став лучшим бомбардиром турнира. Тем не менее «Базель» не захотел выкупать права на форвард за € 6 млн.
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