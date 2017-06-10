РФПЛ на своём официальном сайте переименовала «Терек» в «Ахмат»

Российская футбольная Премьер-Лига на своём официальном сайте переименовала «Терек» в «Ахмат».
Решение о переименовании «Терека» было принято 6 июня. Глава Чеченской Республики, почётный президент клуба Рамзан Кадыров заявил, что решение о переименовании грозненского клуба было основано на обращениях многих тысяч болельщиков. По словам Кадырова, переименование «Терека» — это правильно в плане спортивного единства в Чечне.
Ранее уже был изменён адрес официального сайта клуба, а также профили в различных социальных сетях.
Рахимов: переименование «Терека» в «Ахмат» считаю правильным решением