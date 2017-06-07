Кадыров: переименование «Терека» правильно в плане спортивного единства в Чечне

Почётный президент «Терека» и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал решение переименовать клуб в «Ахмат».
«Всем известно, что у нас есть бойцовский клуб „Ахмат“, который стремительно развивается и становится узнаваемым и уважаемым не только в России, но и за рубежом. Болельщики сами обратились к руководству клуба с просьбой переименовать „Терек“ в „Ахмат“.
Получается, что и футбольный, и бойцовский клубы у нас будут иметь одно название – «Ахмат». Это правильно не только с точки зрения национальной идентичности, но и с позиции спортивного единства в республике. Да и раскручивать один бренд гораздо легче, эффективнее и менее затратно, чем несколько разных.
Название «Терек» клуб носил с 1958 года по названию реки, до этого мы были «нефтяниками» и «динамовцами». Река Терек течёт не только в Чеченской Республике, она протекает через пять регионов, а берёт своё начало в Грузии. Само слово «Терек» не из чеченского языка", — написал Кадыров в своём канале в Telegram.