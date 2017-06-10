Источник: «Рубин» предлагал Нобоа € 2 млн в год

Полузащитник Кристиан Нобоа, который в конце прошлой недели стал игроком «Зенита», был в шаге от возвращения в «Рубин», сообщает «Спорт Бизнес Online».
По информации источника, в Казани эквадорцу предлагали годовой оклад в размере € 2 млн плюс бонусы в зависимости от хороших выступлений. Однако в самый последний момент «Зенит» перебил предложение «Рубина».
Нобоа выступал за «Рубин» с 2007 по 2011 год и дважды завоевывал с командой золотые медали чемпионата России.
В «Зенит» 32-летний Нобоа перешёл в качестве свободного агента после ухода из «Ростова».
Нобоа: от приглашения такого клуба, как «Зенит», невозможно отказаться