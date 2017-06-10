Тьяго Алькантара: Гвардиола изменил концепцию немецкого футбола

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара поделился мнением о работе в мюнхенской команде нынешнего главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Испанский специалист возглавлял «Баварию» с 2013 до 2016 года.
«Пеп сделал упор на владение мячом и контроль игры, хотя Бундеслига всегда была турниром, в котором доминировали сила и атака. Гвардиола изменил концепцию немецкого футбола, и благодаря этому игроки сборной Германии нашли гармонию, которая помогла им выиграть чемпионат мира», — цитирует Алькантару Goal.
«Бавария» под руководством Гвардиолы трижды побеждала в чемпионате Германии, дважды выигрывала Кубок страны и по одному разу — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.