А. Кержаков облачится в Супермена для благотворительного аукциона

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков выступит в роли Супермена на благотворительном аукционе. 34-летний футболист в рамках мероприятия проведёт личную тренировку в образе одного из самых известных героев американских комиксов.
Видео можно посмотреть в «Инстаграме».
В прошедшем сезоне Кержаков принял участие в 14 матчах российской Премьер-Лиги, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что опытный нападающий может завершить карьеру и стать директором академии «Зенита».