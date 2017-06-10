Латвия — Португалия: мальчик выбежал на поле во время игры, чтобы обнять Роналду

Во время вчерашнего матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Латвии и Португалии произошёл необычный эпизод.
На поле стадиона в Риге выбежал мальчик и направился прямиком к нападающему португальской команды Криштиану Роналду.
32-летний форвард доброжелательно отнёсся к своему поклоннику и обнял его. Затем юного нарушителя увёл с поля стюард.
Матч завершился победой сборной Португалии со счётом 3:0, а Роналду сумел оформить дубль.
Видео произошедшего можно посмотреть в YouTube.