Кучук поприветствовал игроков «Ростова» перед началом первой тренировки

«Ростов» приступил к работе на первом летнем сборе в Австрии. Перед началом тренировки состоялось знакомство команды с новым тренерским штабом. Команда собралась на поле, и новый главный тренер «Ростова» Леонид Кучук пожал руки футболистам. Видео опубликовала клубная пресс-служба.
О назначении Кучука на пост главного тренера команды с берегов Дона было объявлено в пятницу, 9 июня.
Напомним, 57-летний белорусский специалист подписал с «Ростовом» контракт по схеме «1+1».
Видео можно посмотреть в «Твиттере».