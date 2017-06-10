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Кэхилл: в последние 6 минут матча Шотландия — Англия на поле творилось безумие

10 июня 2017, суббота. 23:09. Футбол

Защитник сборной Англии Гари Кэхилл прокомментировал ничейный результат выездного матча с Шотландией (2:2) в квалификации чемпионата мира — 2018.

«В последние шесть минут матча на поле творилось безумие. Очевидно, что в этот отрезок сборная Англии проявила себя не лучшим образом. Да, соперник дважды блистательно выполнил штрафные удары, но мы приехали сюда за победой. Возможно, сегодня всей команде не хватало креатива», — цитирует Кэхилла BBC.

Турнирная таблица группы F: 1. Англия — 14 очков (6 матчей); 2. Словения — 11 (6); 3. Словакия — 9 (5); 4. Шотландия — 8 (6); 5. Литва — 5 (5); 6. Мальта — 0 (6).

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Источник: BBC Сообщить об ошибке
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