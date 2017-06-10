Страчан: игроки сборной Шотландии сотворили нечто феноменальное в игре с Англией

Главный тренер сборной Шотландии Гордон Страчан поделился впечатлениями от домашнего матча квалификации ЧМ-2018 с командой Англии. Встреча завершилась со счетом 2:2.
«Игроки сборной Шотландии сотворили нечто феноменальное. Нельзя было сделать больше того, что сегодня удалось им. Это всё равно что бой боксёра из среднего веса с супертяжеловесом. Я очень рад за Ли Гриффитса, который проделал огромный объем работы и получил сегодня заслуженную награду, забив два красивых мяча», — цитирует Страчана BBC.
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