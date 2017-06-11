Городов: переименование «Терека» в «Ахмат» — большая ответственность для клуба

Голкипер «Ахмата» Евгений Городов сказал, что переименование клуба «Терек» в честь Первого Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова накладывает большую ответственность на сам клуб и его футболистов.
«Что касается моего мнения о том, что переименовали клуб, я считаю, что это пойдёт клубу на пользу, так как переименовали в честь героя России, Первого Президента. Я думаю, это, в первую очередь, для футболистов очень ответственно будет, и большая ответственность на клуб ложится. Думаю, все это осознают и будут максимум прилагать усилий, чтобы оправдывать это название», — сказал Городов.
Видео можно посмотреть в официальном «инстаграме» президента «Ахмата» Магомеда Даудова.