Федерации футбола Латвии грозит штраф за поступок мальчика, обнявшего Роналду

Президент Латвийской футбольной федерации Гунтис Идриксонс рассказал, что организации грозит штраф за поступок мальчика, выбежавшего на поле и обнявшего нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Это произошло во время игры отборочного цикла ЧМ-2018, в которой Латвия дома уступила Португалии со счётом 0:3. Президент не уточнил сумму штрафа.
Видео произошедшего можно посмотреть в YouTube.
Кроме того, Идриксонс отметил, что случившееся можно было бы предотвратить на более современном стадионе, чем рижская арена «Сконто», на которой проходил матч.
«Это ненормально, это неправильно. Случившееся дает еще один повод задуматься, каким является главный стадион страны. Такие игры, как матч с Португалией, должны проходить на новом стадионе. Я думаю, что там подобные недоразумения не случились бы», — сказал Идриксонс.