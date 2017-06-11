Лёв: Вагнер обладает зрелостью и индивидуальностью, он честный и открытый парень

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал итоги отборочного матча чемпионата мира, в котором его команда одержала победу над сборной Сан-Марино со счётом 7:0. Специалист похвалил нападающего сборной и «Хоффенхайма» Вагнера, который отметился во встрече хет-триком.
«Это была отличная возможность поднабраться уверенности. Парни поддерживали высокий темп в течение 90 минут. Это была важная игра для Вагнера. Это грамотно использует корпус, и защищаться против него нелегко. Он игрок, обладающий индивидуальностью и зрелостью, тот, кто отстаивает своё собственное мнение. Он очень честный и открытый парень, и сохраняет позитивный настрой в команде», — приводит слова Лёва Goal.