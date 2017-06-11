Лёв недоволен свистом болельщиков сборной Германии в адрес Вернера

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв выразил недовольство свистом немецких болельщиков в адрес нападающего «РБ Лейпцига» Тимо Вернера во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Сан-Марино (7:0). 21-летний форвард подвергся критике за симуляцию в матче Бундеслиги с «Шальке» (2:1) в декабре прошлого года. Тогда Вернер нырнул в штрафной и арбитр назначил пенальти.
«Был нырок, он допустил ошибку, и он признал, что был неправ. Но мы говорим об очень молодом игроке. Футболист, который играет за сборную, находится на старте карьеры и забил 21 гол за один сезон в Бундеслиге, не должен подвергаться свисту. Это просто ненормально», – приводит слова Лёва интернет-издание Goal.