Шотландия — Англия — 2:2. Видеообзор матча

Пресс-служба английской футбольной ассоциации разместила в YouTube видеообзор матча 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2018 между сборными Англии и Шотландии. Игра Шотландия — Англия состоялась 10 июня в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и завершилась со счётом 2:2.
Англичане вышли вперёд на 70-й минуте, когда точным ударом отметился Алекс Окслейд-Чемберлен. На 87-й минуте Ли Гриффитс сделал счёт равным, поразив ворота соперника со штрафного. Он же три минуты спустя вывел шотландцев вперёд, вновь забив со штрафного. Сборная Англии отыгралась на 93-й минуте благодаря голу Гарри Кейна с передачи Рахима Стерлинга.