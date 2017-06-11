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Слуцкий: после ухода из ЦСКА была договорённость, что не уйду в другой клуб РФПЛ

11 июня 2017, воскресенье. 21:07. Футбол

Новый главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о предложениях российских клубов после его ухода из ЦСКА в конце прошлого года, а также о договорённости с москвичами о том, что он не возглавит другую команду из РФПЛ.

«Сколько предложений из России получил с момента ухода из ЦСКА? Одно. Клуб не назову. Конечно, это предложение я рассматривал. Отклонил ли его? Не совсем так. Я уехал с целью трудоустроиться в Англии, попробовать себя в несколько иных обстоятельствах, в другой лиге. Во всём другой. Любой российский вариант, который мог бы возникнуть, на тот момент шёл на случай, если мне не удастся найти работу там. При этом я, само собой, понимал: возможно, трудоустроиться не удастся. Тогда бы передо мной стоял выбор. Или идти на второй круг – то есть ждать следующей волны, условно октября. Или возвращаться в Россию. Поэтому я тот вариант рассматривал всерьёз.

Так или иначе, я могу работать ведь только в одном клубе единовременно, верно? Поэтому не столь интересно, каким было количество вариантов. Я шёл к своей цели и не задумывался, есть у меня предложения из России или нет. Их, наверное, и не могло быть много. Какие-то автоматически отпадают… Как «Спартак» и ЦСКА? Да – и, как бы, это было бы как-то не совсем правильно. Слухи по поводу меня и «Зенита»? Ещё раз говорю: не хотел бы обсуждать, что было и чего не было. Это сейчас абсолютно не важно. Я уезжал с определёнными целями и задачами. У меня к тому же была договорённость с ЦСКА, что не ухожу в другой российский клуб. Нет, это не джентльменская договорённость – это просто правда. Я сказал, что уезжаю за границу и хочу себя попробовать там, а не покидаю ЦСКА ради другой отечественной команды. Так ведь и произошло. Нельзя сказать, что мне запретили где-то работать. Но было понятно, что твёрдо решил попробовать себя за рубежом.

Нынешний босс «Халла» Аллам купил клуб в 2010 году, и с тех пор сменилось шесть тренеров? Да, я четвёртый тренер «Халла» за последний год… Но! Стив Брюс работал в клубе четыре года. И покинул его по семейным обстоятельствам. То есть сам ушёл. После этого был тренер, «исполняющий обязанности» – помощник Брюса. Было понятно, что временная фигура. И Марку Силва отработал качественно – тоже сам покинул команду. Так что сказать, что клуб постоянно увольняет тренеров, – я не вижу такого. История показывает, что руководители «Халла» не склонны к сиюминутным вариантам замены. Впрочем, в нашей работе всегда всё определяет результат. В ЦСКА на протяжении всех лет я этот результат давал, поэтому, наверное, и не было смысла в замене тренера. Если бы не давал, уволили бы, как любого другого», — цитирует Слуцкого «Спорт-экспресс».

Слуцкий: в «Халл Сити» по сравнению с ЦСКА потерял в деньгах раза в четыре
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Спартак Халл Сити Леонид Слуцкий Марку Силва Стив Брюс
Новости. Футбол
11 июня 2017, воскресенье
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