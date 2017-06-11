Буффон войдёт в топ-5 игроков по количеству матчей в сборных в истории футбола

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон выйдет в стартовом составе национальной команды на домашний матч отборочного турнира чемпионата мира – 2018 с командой Лихтенштейна.
Для 39-летнего футболиста эта встреча станет 169-й в составе сборной Италии. Таким образом, он опередит эквадорца Ивана Уртадо (168) и выйдет на пятое место в списке игроков, которые провели наибольшее количество матчей за национальные команды.
На первом месте списка Ахмед Хассан, на счету которого 184 матча за сборную Египта с 1995 по 2012 год. Буффон выступает за сборную Италии с октября 1997 года.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия – Лихтенштейн. Начало встречи — в 21:45 мск.