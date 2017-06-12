Даудов: Кононов уже вписал своё имя в историю «Ахмата»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов поделился ожиданиями от работы нового главного тренера команды Олега Кононова.
«Олег Георгиевич Кононов стал первым главным тренером футбольного клуба „Ахмат“. Сам этот факт свидетельствует о том, что он уже вписал своё имя в историю клуба. Желаю Олегу Георгиевичу удачи и успехов в клубе, носящем имя великого сына чеченского народа, первого президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова! Уверен, под его началом команда добьётся внушительных результатов на внутренней и международной арене!» — написал Даудов в «Инстаграме».
Кононов: надо с честью носить название «Ахмат», гордиться, что мы в нём трудимся