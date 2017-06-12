Кононов: надо с честью носить название «Ахмат», гордиться, что мы в нём трудимся

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов отметил, что переименование клуба «Терек» в честь первого президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова накладывает большую ответственность на сам клуб и его футболистов.
«Название клуба, „Ахмат“, это на самом деле должно быть в сердце каждого из нас. Работая в клубе, ты должен постоянно понимать, что несешь ответственность за свою работу и за то, как ты ее будешь делать. Да, это новая эпоха. Конечно, хотелось бы приложить максимум усилий, чтобы оправдать оказанное доверие. Нужно с честью носить название этого клуба и гордиться, что мы в нем трудимся», — сказал Кононов.
Видео можно посмотреть в официальном «инстаграме» президента «Ахмата» Магомеда Даудова.