Пеллегрини: дебют в сборной Италии — подарок на день рождения от Вентуры

Полузащитник сборной Италии Лоренцо Пеллегрини рассказал о своих эмоциях после дебюта за национальную команду в матче квалификации ЧМ-2018 против Лихтенштейна (5:0), а также поделился впечатлениями об игре бок о бок с Даниэле Де Росси из «Ромы». По словам Пеллегрини, наставник команды Джампьеро Вентура, выпустив его на поле, заранее преподнёс подарок на 21-й день рождения, который футболист будет отмечать 19 июня.
«Когда вы выходите на поле, вы не думаете о слишком многих вещах. Возможно, завтра я осознаю, что полноценно дебютировал в сборной Италии. Таким образом тренер заранее поздравил меня с днём рождения. Я очень счастлив.
Как я уже неоднократно говорил, Де Росси был кумиром моего детства. Я до сих пор невероятно уважаю и восхищаюсь им. Это просто восхитительно — дебютировать в национальной команде и сыграть вместе с ним. Он помогал мне то взглядом, то случайными словами. Он настолько же великий человек, как и игрок», — приводит слова Пеллегрини Football Italia со ссылкой на Rai Sport.