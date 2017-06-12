Ангелоски: в первом тайме Македония испытывала слишком много уважения к Испании

Главный тренер сборной Македонии Игор Ангелоски прокомментировал поражение от Испании (1:2) в отборочном матче ЧМ-2018, а также подчеркнул, что в противостоянии лидеров группы G, испанцев и итальянцев, он отдаёт предпочтение первым. Матч между сборными Испании и Италии запланирован на 2 сентября.
«Поздравляю Испанию с победой. Конечно, когда вы проигрываете, то не можете быть довольны. В первом тайме мы играли не очень хорошо, потому что испытывали слишком много уважения к сопернику. Но я доволен нашей игрой во второй половине. Мы забили гол, пытались сравнять счёт, но не получилось.
Сборные Испании и Италии — две очень хорошие команды, одни из лучших в мире. Если Италия играет от обороны и ищет свой шанс в контратаках, то Испания уповает на контроль мяча и давление. Фаворитом в матче этих команд будет Испания», — приводит слова Ангелоски Marca.