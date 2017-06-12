Альба: когда Македония забила гол, нам стало очень непросто

Защитник сборной Испании Хорди Альба прокомментировал победу над Македонией (2:1) в отборочном матче ЧМ-2018. Испанцы выиграли первый тайм со счётом 2:0 благодаря голам Давида Сильвы и Диего Косты, но в середине второй половины пропустили ответный мяч.
«Чувствую себя очень хорошо, рад ощущать полное доверие тренерского штаба. Когда есть доверие, то и на поле всё получается намного лучше. Мы провели очень хороший первый тайм, но во втором нам пришлось потерпеть. Они забили гол, и нам стало очень непросто», — приводит слова Альбы Marca.
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