Иско: надеюсь, «Сантьяго Бернабеу» станет нашим ключом к успеху в игре с Италией

Полузащитник сборной Испании Иско прокомментировал победу над Македонией (2:1) в матче квалификации ЧМ-2018 и поделился ожиданиями от встречи с Италией, которая состоится 2 сентября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
«Я счастлив, потому что тренер мне доверяет. Каждый игрок сборной может быть её лидером. Мы довольны этими тремя очками, потому что это именно то, за чем мы ехали в Македонию. Я завершил сезон очень хорошо. Теперь нужно отдохнуть, потому что сезон был очень длинным.
Думаю, матч против Италии будет самым важным в группе. Но мы играем дома, и я надеюсь, что «Сантьяго Бернабеу» станет нашим ключом к успеху», — приводит слова Иско Marca.