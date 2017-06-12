Лопетеги: Испания победила убедительно не по голам, а по игре

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги проанализировал игру команды в матче отборочного турнира чемпионата мира с македонцами. Играя на выезде, испанцы добились победы со счётом 2:1.
«Таков футбол. Если у тебя множество моментов, но ты не забиваешь третий гол, то тогда вдруг забивает соперник и ставит результат под угрозу. Анализ нужно производить глобально. И можно сказать, что Испания победила убедительно не по голам, а по игре», — цитирует Лопетеги Marca.
Относительно полузащитника Иско, ставшего автором голевой передачи, Лопетеги сказал: «Иско был на должном уровне. У него есть качества для того, чтобы адаптироваться к различным позициям на поле».