«Челси», «Арсенал» и «Лацио» претендуют на Чалханоглу

На полузащитника «Байера» Хакана Чалханоглу претендуют сразу три клуба — лондонские «Челси» и «Арсенал», а также римский «Лацио», утверждает Football Italia. По данным источника, в финансовом плане римляне проигрывают конкурентам из Англии в сражении за 23-летнего футболиста, однако не теряют надежды соблазнить Чалханоглу гарантированным местом в основном составе.
В минувшем сезоне Чалханоглу провёл 15 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Такое малое количество матчей объясняется четырёхмесячной дисквалификацией, которая была наложена на полузащитника зимой 2017 года.