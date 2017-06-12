Клементе: Пике родился каталонцем и «антимадридистом»

Бывший наставник сборной Испании Хавьер Клементе прокомментировал одну из главных деятельностей защитника «Барселоны» и национальной команды Херарда Пике в последние два года. Футболист сине-гранатовых нередко высказывал колкие и язвительные суждения в адрес мадридского «Реала». Среди всего прочего Пике говорил также о нечестности и нечистоплотности руководства «Королевского клуба».
«Пике мне очень нравится. Он всегда говорит то, что думает, даже если он предвзят. Он родился каталонцем и «антимадридистом», поэтому его словам не надо придавать слишком большого значения», — приводит слова Клементе Marca.
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