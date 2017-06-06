Пике: мы заставили «Реал» праздновать победу в Кубке Испании на улицах Мадрида

Защитник «Барселоны» Херард Пике прокомментировал успехи мадридского «Реала» в последних двух сезонах. В сезоне-2015/16 команда выиграла Лигу чемпионов. По итогам минувшего сезона подопечные Зинедина Зидана выиграли клубный чемпионат мира, чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Кроме того, команда в 2016 году выиграла Суперкубок Европы.
«Думаю, что невозможно сравнивать то, что выигрывали мы в течение всех этих лет, с тем, чего добился «Реал» в последние два года. Если вы увидите игроков нашей команды, празднующих победу в Кубке Испании на улицах Барселоны, то сможете сказать, что у «Реала» значительный цикл. Потому что мы заставили «Реал» праздновать победу в Кубке Испании на улицах Мадрида», — приводит слова Пике Movistar.