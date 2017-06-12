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Тарханов: это только в матче со «Спартаком» Васин в свои ворота забивает

12 июня 2017, понедельник. 09:12. Футбол

Бывший тренер сборной России, ныне наставник «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от игры национальной команды в домашнем товарищеском матче с командой Чили (1:1) и отметил игру защитника Виктора Васина, забившего гол.

«Игру можно разделить на две части. До забитого нашими гола на поле доминировали чилийцы. Если бы не Игорь Акинфеев, они могли бы решить исход встречи в свою пользу. Когда Виктор Васин сравнял счёт, всё поменялось. И моменты стали появляться у наших футболистов, и командные взаимодействия просматривались. Главное, что создавали напряжение у ворот гостей.

Рослые центральные защитники и должны подключаться при розыгрыше «стандартов». Васин хорошо сыграл головой в чужой штрафной. Это в игре со «Спартаком» он в свои ворота забивает, а за сборную — в нужные", — цитирует Тарханова «Спорт уик-энд».

Поддержка Зобнина, маска Кудряшова и поцелуй Васина. Фото с матча Россия — Чили
Источник: Спорт уик-энд Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол Сборная Чили — Футбол ФК Спартак Александр Тарханов Виктор Васин
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12 июня 2017, понедельник
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