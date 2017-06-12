«Рубин» 16 июня сыграет товарищеский матч с «Марибором»

Стал известен первый соперник «Рубина» по товарищескому матчу в рамках подготовительного сбора, который казанская команда проведёт в Австрии. Им стал словенский клуб «Марибор». Как сообщает официальный «Твиттер» «Рубина», встреча состоится 16 июня.
Ранее стало известно, что «Рубин» 10 июня начнёт первый сбор в Австрии, который продлится до 20 июня, второй сбор пройдёт с 25 июня по 8 июля.
По итогам минувшего розыгрыша российской футбольной Премьер-Лиги казанский «Рубин» занял девятое место в турнирной таблице.
«Рубин» проведёт два сбора в Австрии