Российский наставник «Атырау» Павлов – лучший тренер КПЛ в мае

Российский специалист Сергей Павлов, который 13 апреля возглавил «Атырау», признан лучшим тренером казахстанской Премьер-лиги в мае. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Участие в голосовании принимали наставники клубов КПЛ.
В мае «Атырау» провёл шесть матчей в Премьер-лиге, в которых одержал три победы, дважды сыграл вничью и один раз проиграл. После 15 туров команда, ведомая Сергеем Павловым, занимает 7-е место. Отметим, что по ходу сезона с команды были сняты три очка.
Таблицу казахстанской Премьер-лиги можно посмотреть на «Чемпионате»