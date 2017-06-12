Мотта согласовал новый контракт с «ПСЖ» и через год станет тренером юниоров

Полузащитник Тьяго Мотта останется в «ПСЖ» ещё на сезон. Контракт 34-летнего футболиста истекал 30 июня этого года, но стороны согласовали условия нового договора. Об этом сообщает RMC.
Контракт с Тьяго Моттой будет подписан до конца сезона-2017/18. После этого итальянец останется в «ПСЖ» и возглавит юниорскую команду парижан.
«Могу подтвердить, что Тьяго останется в «ПСЖ». Это соглашение, которое касается не только следующего сезона. Тьяго очень счастлив в Париже. У меня есть подтверждение от представителей клуба о проекте, в котором для Тьяго есть место. Это самое главное», — сказал агент Алессандро Канови.
Тьяго Мотта играет в «ПСЖ» с января 2012 года.