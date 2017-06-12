Хитон будет защищать ворота сборной Англии в матче с Францией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с вратарём, который займёт место в воротах английской команды в товарищеском матче с Францией. Об этом специалист рассказал на пресс-конференции.
По словам Саутгейта, место в воротах в первом тайме займёт страж ворот «Бёрнли» Том Хитон. Ожидается, что во второй половине встречи на поле появится голкипер «Сток Сити» Джек Батленд.
Матч между сборными Франции и Англии состоится 13 июня. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию встречи. Начало – 22:00 мск.
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