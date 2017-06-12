Кьеллини: Бонуччи останется, «Ювентусу» без него не обойтись

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выразил мнение, что его коллега по амплуа Леонардо Бонуччи останется в туринском клубе.
«Бонуччи останется в „Ювентусе“. Клубу не обойтись без такого игрока и человека, как Леонардо. Я уверен, что он останется краеугольным камнем обороны „Ювентуса“ в следующем сезоне, несмотря на все слухи», — цитирует Кьеллини Corriere dello Sport.
Ранее сообщалось, что видеть 30-летнего футболиста в «Челси» мечтает главный тренер лондонцев Антонио Конте — он работал с Бонуччи в «Ювентусе» и сборной Италии. Однако синие пока готовы предложить туринцам не более £ 48 млн (€ 54 млн). В свою очередь, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не так давно назвал Бонуччи одним из своих любимых игроков в мире.