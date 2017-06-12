Дешам: Льорис сыграет с Англией и будет капитаном сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что капитан «трёхцветных» Уго Льорис начнёт товарищеский матч с Англией (13 июня) с первых минут.
9 июня вратарь «Тоттенхэм Хотспур» допустил грубую результативную ошибку в матче квалификации чемпионата мира–2018 с командой Швеции (1:2). Далеко выйдя из ворот и сделав неточную передачу, Льорис позволил форварду шведов Оле Тойвонену забить победный гол на 93-й минуте.
«Льорис сыграет против Англии и будет нашим капитаном», — цитирует Дешама Le Parisien.