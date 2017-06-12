Шнейдерлен: хочу помочь «Эвертону» войти в топ-4 АПЛ в следующем сезоне

Полузащитник «Эвертона» Морган Шнейдерлен ответил на вопрос об уровне личных амбиций и задаче на следующий сезон.
«Я хочу помочь команде войти в первую четвёрку. Мне с первого дня нравится в „Эвертоне“, здесь я чувствую себя комфортно. Мне нравятся люди, которые работают в клубе, нравится атмосфера в команде. Мои чувства ничуть не изменились с первых дней после прихода в „Эвертон“. Я очень рад быть здесь.
Я знаю, что могу играть лучше и приносить команде больше пользы. Хочу обойтись без травм и прибавить в качестве игры", — цитирует футболиста Liverpool Echo.
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