На просмотре в «Ростове» находится защитник Обивалин

Защитник Сергей Обивалин прибыл на просмотр в «Ростов» и может продолжить карьеру в донском клубе. Сейчас «Ростов» находится в Австрии на летнем сборе.
«Защитник Сергей Обивалин находится на просмотре в команде», — информирует официальная страница «Ростова» в социальной сети «Твиттер».
22-летний Обивалин провел первую половину текущего года в «Атлантасе». Российский защитник принял участие в 14 матчах нынешнего сезона чемпионата Литвы (все — с первых минут), в которых забил один гол и получил три желтые карточки.