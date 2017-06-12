На Кришито претендуют 4 клуба Серии А, «Наполи» предлагает зарплату в € 2 млн

Защитник «Зенита» Доменико Кришито может вернуться в Италию. Борьбу за Кришито ведут «Дженоа», «Интер», «Фиорентина» и «Наполи», утверждает Сalcionapoli24.
«Наполи» готов предложить Кришито годовую зарплату в размере € 1,8-2 млн, однако проблемой может стать пункт об имиджевых правах, из-за которых у «партенопейцев» за последние годы уже сорвалось несколько трансферов.
Контракт Кришито с «Зенитом» истекает в 2018 году. Недавно защитник сообщил, что остановил переговоры о продлении контракта и хочет вернуться в Италию.
Кришито: я остановил переговоры о продлении контракта с «Зенитом»