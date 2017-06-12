Буффон: не думаю, что Бонуччи хочет чего-то, кроме как остаться в «Ювентусе»

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон выразил мнение, что защитник Леонардо Бонуччи останется в туринском клубе.
«Мы провели феноменальный сезон, не считая финала Лиги чемпионов. Я не думаю, что у него есть другие желания, кроме как остаться в „Ювентусе“. Буду ждать его в предсезонном тренировочном лагере», — сказал Буффон в интервью Sky.
Ранее сообщалось, что видеть 30-летнего футболиста в «Челси» мечтает главный тренер лондонцев Антонио Конте — он работал с Бонуччи в «Ювентусе» и сборной Италии. Однако синие пока готовы предложить туринцам не более £ 48 млн (€ 54 млн). В свою очередь, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не так давно назвал Бонуччи одним из своих любимых игроков в мире.