Косельни: если «Марсель» выйдет на меня, это будет приятно

Защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косельни прокомментировал слухи, согласно которым заинтересованность в его переходе выражает «Марсель».
«У меня контракт с «Арсеналом» до 2020 года, я продлил его ещё в ноябре. Я чувствую себя в „Арсенале“ очень хорошо, мне здесь комфортно.
Я всегда говорил, что в детстве болел за «Марсель». Если клуб с такой историей, как «Марсель», выйдет на меня, это будет приятно. Но соглашусь ли я туда перейти? Понятия не имею», — цитирует 31-летнего Косельни Telefoot.
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