Ледли: я готов уехать за границу, рассмотрю все предложения

Полузащитник сборной Уэльса Джозеф Ледли сообщил, что готов попробовать себя за пределами АПЛ. Ледли перестал попадать в состав «Кристал Пэлас» при Сэме Эллардайсе и покинул клуб на правах свободного агента по окончании минувшего сезона.
«Было неприятно постоянно не попадать в заявку. Эллардайс принял такое решение, о причинах я так и не узнал. Нужно справиться с этим и идти дальше. Я провёл 3,5 года в „Кристал Пэлас“ и всегда отдавал все силы. Думаю, что фанаты это знают.
Если к середине июня ты так и не нашёл себе клуб, надо что-то делать. Мне нужно играть, особенно учитывая, что мне уже 30 лет. Я готов уехать за границу. Думаю, это было бы интересно. Я рассмотрю все предложения», — цитирует Ледли Sky.