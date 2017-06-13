Алаба: трудно играть, когда соперник в любой ситуации делает длинные передачи

Защитник сборной Австрии Давид Алаба поделился впечатлениями от выездного матча квалификации ЧМ-2018 с Ирландией (1:1).
«Думаю, игра против Ирландии получилась нелегкой. С этой командой крайне тяжело справиться, потому что она играет очень агрессивно. Мы пытались играть в свой футбол, но это было нелегко, потому что Ирландия постоянно использовала лонгболлы.
Трудно создавать моменты и вести игру, когда соперник в любой ситуации делает длинные передачи. Впрочем, ничья на выезде — нормальный и справедливый результат", — цитирует Алабу Goal.
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