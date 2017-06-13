«Лион» договорился с «Челси» о сумме за трансфер Бертрана Траоре

«Лион» близок к покупке нападающего «Челси» Бертрана Траоре, сообщает Get Football News France со ссылкой на L'Equipe. Клубы уже договорились о сумме трансфера, которая пока не раскрывается, и в настоящий момент ведут переговоры о бонусных выплатах.
Минувший сезон Траоре провёл на правах аренды в амстердамском «Аяксе». Нападающий сыграл в 39 матчах, в которых забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач. Контракт футболиста с «Челси» рассчитан до 2019 года, его трансферная стоимость оценивается в € 8 млн.
Шесть клубов хотят купить у «Челси» Траоре