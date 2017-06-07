Шесть клубов хотят купить у «Челси» Траоре

Сразу 6 клубов обратились к «Челси» с предложением о покупке нападающего Бертрана Траоре. Как сообщает TMW, в услугах 21-летнего футболиста заинтересованы английские «Эвертон» и «Вест Хэм Юнайтед», французские «Лион» и «Лилль», а также немецкие «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Шальке».
В лондонском клубе пока не спешат давать ответ ни на одно из поступивших предложений.
Минувший сезон Траоре провёл в «Аяксе» на правах аренды. На его счету 24 матча и 9 голов в чемпионате Нидерландов. Кроме того, он провёл 13 матчей в Лиге Европы, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи, что помогло амстердамцам пробиться в финал турнира.