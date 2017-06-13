Отставка Вайнцирля с поста наставника «Шальке-04» стала для Налдо неожиданностью

Защитник «Шальке-04» Налдо Родригес отметил, что отставка Маркуса Вайнцирля с поста главного тренера команды ему непонятна. Бразильский футболист считает Вайнцирля достаточно квалифицированным специалистом.
«То, что происходит в «Шальке», является в некоторой степени неожиданностью. На мой взгляд, Вайнцирль очень достойный тренер. Но когда результаты не те, возрастает и давление», — приводит слова Налдо интернет-издание Sport1.
Результаты «Шальке-04» по итогам предыдущего сезона вызвали у болельщиков и руководства клуба лишь разочарование: гельзенкирхенская команда набрала 43 очка и заняла 10-е место в турнирной таблице. Подопечные Вайнцирля провалили и старт национального первенства, потерпев поражение в первых пяти матчах. Сменил Вайнцирля на этом посту Доменико Тедеско, до последнего времени тренировавший команду «Эрцгебирге».