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Отставка Вайнцирля с поста наставника «Шальке-04» стала для Налдо неожиданностью

13 июня 2017, вторник. 08:43. Футбол

Защитник «Шальке-04» Налдо Родригес отметил, что отставка Маркуса Вайнцирля с поста главного тренера команды ему непонятна. Бразильский футболист считает Вайнцирля достаточно квалифицированным специалистом.

«То, что происходит в «Шальке», является в некоторой степени неожиданностью. На мой взгляд, Вайнцирль очень достойный тренер. Но когда результаты не те, возрастает и давление», — приводит слова Налдо интернет-издание Sport1.

Результаты «Шальке-04» по итогам предыдущего сезона вызвали у болельщиков и руководства клуба лишь разочарование: гельзенкирхенская команда набрала 43 очка и заняла 10-е место в турнирной таблице. Подопечные Вайнцирля провалили и старт национального первенства, потерпев поражение в первых пяти матчах. Сменил Вайнцирля на этом посту Доменико Тедеско, до последнего времени тренировавший команду «Эрцгебирге».

Новым главным тренером «Шальке» стал 31-летний Доменико Тедеско
Источник: Sport1.de Сообщить об ошибке
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Теги
Шальке-04 Маркус Вайнцирль Налдо Апаресидо Родригес
Новости. Футбол
13 июня 2017, вторник
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